Лондон, , 11:05 — REGNUM Восемь случаев заражения коронавирусом выявлено в клубах Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе АПЛ.

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Плановые тестирования игроков и сотрудников клубов проводились с 16 по 22 ноября. Всего тестирование прошли 1 530 человек.

Имена заражённых не раскрываются, все они находятся на 10-дневной самоизоляции.

Согласно регламенту, все представители клубов сдают тесты два раза в неделю. Всего в нынешнем сезоне выявлено 76 случаев.