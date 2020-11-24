Хьюстон, США, , 11:00 — REGNUM Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» подпишет контракт с центровым Демаркусом Казинсом. Об этом 24 ноября сообщил журналист The Athletic Шамс Чарания.

Отмечается, что «Хьюстон» заключит негарантированное соглашение сс Казинсом на один год. В настоящее время игрок является свободным агентом.

В 2010 году Казинс был выбран «Сакраменто» под пятым номером на драфте НБА. Свой последний матч он провёл в июне 2019 года, когда играл за «Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА против «Торонто».

Перед началом сезона 2019/20 Казинс подписал однолетнее соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс», но получил разрыв крестообразных связок во время тренировочного лагеря. В результате он так и не смог дебютировать за команду, а феврале 2020 года был отчислен из состава «Лейкерс».