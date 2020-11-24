Москва, , 10:36 — REGNUM Семикратная чемпионка мира по самбо Марина Мохнаткина не выступит на турнире по смешанным единоборствам против американки Джессики Борги. Об этом 24 ноября она сообщила в Instagram.

«К сожалению, я сломала большой палец на левой руке (перелом со смещением). До боя осталось мало времени, и мы приняли решение сняться с турнира», — написала Мохнаткина.

По её словам, ради этого боя она отказалась от чемпионата мира по самбо, поэтому было непросто принять такое решение.

Поединок в рамках турнира организации Bellator должен был состояться 10 декабря в США.

В активе 32-летней Мохнаткиной четыре победы и два поражения в смешанных единоборствах. На счету 30-летней Борги три победы и два поражения.