Рим, , 09:29 — REGNUM Футболистов римского «Лацио» могут оштрафовать за видео в самолёте. Об этом 24 ноября сообщает Calciomercato.

Игроки «Лацио» летели на матч Серии А с «Кротоне» на новом клубном самолёте. Первый полёт лайнера получился нервным из-за сильной турбулентности.

По словам форварда Чиро Иммобиле, некоторые игроки веселились на борту, будто оказались на американских горках, и снимали видео. При этом многие его одноклубники сильно перепугались.

Обратно команда возвращалась рейсом коммерческих авиалиний из-за закрытия аэропорта.

Теперь руководство клуба начало внутреннее расследование, а авторов видео могут оштрафовать.