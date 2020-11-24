Витория-Гастейс, Испания, , 08:51 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над испанской «Басконией» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 77:70.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Матеуш Понитка, набравший 18 очков. В составе «Басконии» 15 очков на счету форварда Рокаса Гедрайтиса.

На сегодняшний день «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги. «Баскония» идёт на 11-м месте.

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