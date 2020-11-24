Чебоксары, , 07:17 — REGNUM В Чувашии сократили число спортсменов, которые одномоментно могут тренироваться в спортзалах. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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С учётом значительного роста выявляемых случаев заражения в Чувашии приняты ограничения в части проведения соревнований и тренировок. Согласно указу, с 50 до 25 человек уменьшается количество участников проведения спортивных соревнований и тренировок (без привлечения зрителей) в помещениях для занятий спортом, со 100 человек до 50 — на занятиях на открытом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в Чувашии возобновили работу бассейны, фитнес-центры и другие спортивные объекты. С началом учебного года было сокращено количество тренировок, чтобы предусмотреть время для проведения дезинфекционных мероприятий.

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Во второй половине сентября был принят указ, предусматривающий проведение занятий в физкультурно-оздоровительных центрах при их заполняется не более 50% от нормативной загруженности, то есть «из расчета один человек на 4 кв. метра».

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