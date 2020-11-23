Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Генеральный менеджер клуба НБА «Вашингтон Уизардс» Томми Шеппард объявил, что команда не собирается расставаться с разыгрывающим Джоном Уоллом.

Ранее в СМИ появилась информация, что Уолл запросил обмен в другую команду. Об этом решении баскетболиста стало известно после появления в Сети данных о возможном обмене между «Вашингтоном» и «Хьюстоном» с участием Уолла со стороны «Уизардс» и Рассела Уэстбрука со стороны «Рокетс».

Напомним, что Уолл не принимал участие в официальных матчах с 26 декабря 2018 года из-за разрыва ахиллова сухожилия. Сообщается, что игрок может заработать 132,9 миллиона долларов за следующие три года, если продлит соглашение с клубом.