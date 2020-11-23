Москва, , 21:54 — REGNUM Столичный ЦСКА принял на своем льду новосибирскую «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Лучшим по результативности игроком матча стал нападающий Данил Романцев, отличившийся одни голом и двумя результативными передачами.

ЦСКА, несмотря на поражение, продолжает занимать первое место Запада с 47 очками на счету. «Сибирь» находиться на седьмой строчке Востока, в их активе 27 очков.