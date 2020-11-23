Уфа, , 18:56 — REGNUM 23 ноября на стадионе «Нефтяник» в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги 2020/21 подмосковные «Химки» одержали минимальную победу над «Уфой» со счетом 2:1.

Забитые мячи: Илья Кухарчук (Александр Трошечкин) 5 — 0:1, Александр Трошечкин (Мохамед Конате) 37 — 0:2, Боян Йокич (Тимур Жамалетдинов) 83 — 1:2.

Статистика матча («Уфа"/ «Химки»)

Удары 15/6

Удары в створ 7/5

Владение 60%/40%

Нарушения 14/15

Угловые 5/2

«Химки», одержав 4-ю победу в сезоне и набрав 15 очков, поднялись на 12-ю позицию. «Уфа» с 7-ю баллами осталась на последней строчке в зоне вылета.