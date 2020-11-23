Лейпциг, Германия, , 17:19 — REGNUM 22-летний защитник «Аполлона» и взрослой национальной сборной Венгрии Аттила Салаи может продолжить карьеру в топ-клубе Бундеслиги. В услугах венгра заинтересован «Ред Булл Лейпциг». Transfermarkt оценивает Салаи в 800 тысяч евро.

В текущем сезоне футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.

Контракт футболиста с «Аполлоном» рассчитан до 31 мая 2023 года.

Ранее сообщалось о заинтересованности «Ред Булл Лейпцига» в услугах Доминика Шобослая, выступающего за «Ред Булл Зальцбург».