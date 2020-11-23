Москва, , 17:00 — REGNUM 24-летний травмированный центральный полузащитник московского «Локомотива» и национальной сборной России Дмитрий Баринов отправился в Мадрид на матч четвертого тура Лиги чемпионов с «Атлетико». Об этом сообщили на официальной странице клуба в «Твиттере».

23 августа на 18-й минуте матча 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» футболист получил повреждение и покинул поле. Впоследствии у футболиста был диагностирован разрыв крестообразных связок. 28 августа в Риме Баринов перенес операцию на колене.