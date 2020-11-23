Москва, , 14:30 — REGNUM Московские шахматисты одержали три победы в международных товарищеских матчах, которые проходили в рамках второго сезона проекта «Московский киберспорт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября сообщают в ФКС Москвы.

В первом матче московские шахматисты сразились со сверстниками из Пекина (Китай). Финальный счёт противостояния составил 451:259 в пользу столичных игроков, а больше всего очков набрали Никита Федоров (28), Дмитрий Ростовцев (26) и китаец Чень Кайлинь (24).

Второй матч проходил между юношескими сборными Москвы и Турции — в нём столичные шахматисты одержали победу со счётом 344:58. Больше всего очков заработали турецкий игрок Матвей Смирнов (33) и москвичи Платон Королёв (28) и Григорий Саулин (24).

Третий матч прошёл уже между взрослыми спортсменами — сборными Москвы и Чехии. В этом противостоянии столичные игроки победили со счётом 260:225. Лучшими шахматистами встречи стали россияне Никита Фёдоров (29), Денис Гоцюк (28) и Валерий Ботвинов (28).

Напомним, второй сезон «Московского киберспорта» организован Федерацией компьютерного спорта г. Москвы при участии Федерации шахмат Москвы, Федерации футбола Москвы, Ассоциации студенческого баскетбола, фонда Игоря Акинфеева «Страна футбола» и поддержке Департамента спорта г. Москвы. Международные матчи по шахматам проходят в честь 90-летия Федерации шахмат Москвы.

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