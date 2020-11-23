Москва, , 13:25 — REGNUM Кубок мира по самбо «Мемориал А. А. Харлампиева» пройдёт при пустых трибунах. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации самбо.

Турнир состоится с 18 по 19 декабря в Москве. В нём примут участие около 300 спортсменов из 15 стран мира.

Соревнования названы в честь одного из основателей самбо — Анатолия Харлампиева. Турнир был учреждён в 1980 году. С 1983 года за победу в этом турнире спортсмены получают звание мастера спорта международного класса.