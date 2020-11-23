Москва, , 13:21 — REGNUM Чемпионат России по сноуборду отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Федерации сноуборда России (ФСР).

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы вынуждены отменить соревнования», — сказал президент ФСР Денис Тихомиров.

По его словам, сейчас приоритетом является это снижение риска для здоровья спортсменов и персонала.

Соревнования были запланированы на конце декабря в Миассе (Челябинская область) и Таштаголе (Кемеровская область).