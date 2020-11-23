Москва, , 12:37 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА оштрафован на 200 тысяч рублей за нарушение санитарных мер в матче с «Динамо». Такое решение 23 ноября принял Савеловский суд Москвы.

Отмечается, что суд постановил признать клуб виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение 10 суток.

Матч ЦСКА — «Динамо» прошёл 18 октября в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По версии Роспотребнадзора, на стадионе были допущены нарушения социального дистанцирования, а болельщики пренебрегали средствами индивидуальной защиты.