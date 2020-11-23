Осло, , 12:24 — REGNUM Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт» впервые в истории стал чемпионом страны. Команда гарантировала себе титул за пять туров до завершения чемпионата.

После 25 туров «Будё-Глимт» набрал 68 очков и оторвался от идущего вторым «Мольде» на 18 очков.

В составе «Будё-Глимт» чемпионом Норвегии стал 25-летний российский вратарь Никита Хайкин, который играет за этот клуб с марта 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей, в пяти из которых сыграл «на ноль».

До норвежского клуба Хайкин играл за португальский «Насьонал», российские «Мордовию» и «Кубань», израильские «Бней-Иегуду» и «Хапоэль» (Кфар-Сава).