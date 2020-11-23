Тбилиси, , 11:57 — REGNUM Финальный матч Кубка Грузии имени Давида Кипиани перенесли с 25 ноября на 4 декабря из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии (ФФГ).

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Как сообщили в ФФГ, у ряда футболистов, которые должны участвовать в матче, выявили коронавирус. Имена тех, у кого обнаружили инфекцию, не называются.

«Матч состоится 4 декабря в 16:00 (15:00 мск — прим. ИА REGNUM) на стадионе «Тенгиз Бурджанадзе» в Гори», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что в финале Кубка Грузии должны встретиться команды «Самгурали» (Цкалтубо) и «Гагра» (Тбилиси).