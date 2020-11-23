Москва, , 11:46 — REGNUM Решение арбитра Владимира Москалёва не назначать пенальти в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Краснодар» является ошибочным. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Эпизод произошёл на 56-й минуте матча, когда защитник «Краснодара» Александр Мартынович опасно сыграл в своей штрафной. Он коснулся ногой головы полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

Экспертно-судейская комиссия РФС сочла это нарушением правил, судейская бригада должна была назначить пенальти в ворота «Краснодара».

Напомним, матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Зенита».

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