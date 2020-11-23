Лондон, 23 ноября 2020, 10:25 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев завершил сезон-2020 на четвёртом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 23 ноября опубликована на сайте организации.
Лидером рейтинга закончил сезон сербский теннисист Новак Джокович. Вторым стал испанец Рафаэль Надаль. Замкнул тройку австриец Доминик Тим.
Андрей Рублёв сохранил восьмое место в рейтинге. Карен Хачанов остался на 20-й строчке.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP, победив в финале Тима.
Рейтинг АТР от 23 ноября:
- Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков;
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;
- Доминик Тим (Австрия) — 9 125;
- Даниил Медведев (Россия) — 8 470;
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;
- Стефанос Циципас (Греция) — 5 925;
- Александр Зверев (Германия) — 5 525;
- Андрей Рублев (Россия) — 4 119;
- Диего Шварцман (Аргентина) — 3 455;
- Маттео Берреттини (Италия) — 3 075.
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