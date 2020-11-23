Ростов-на-Дону, , 10:24 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин, комментируя победный выездной матч с «Рубином» (2:0), отметил, что у его подопечных не всё получалось по ходу игры.

«Многое не получилось. Первые минуты до травмы [Кенто] Хашимото было всё хорошо, потом отыграли какое-то время, что-то надломилось, в конце первого тайма вроде опять выправили. Во втором всё было более-менее, понятно, что не лучшая игра», — сказал наставник после матча.

По словам Карпина, не все новички пока вписались, им нужно время для того, чтобы сыграться. И работы впереди — «непочатый край». При этом наставник доволен, что после 15 матчей в чемпионате России «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

«Честно говоря, не буду лукавить, скажу, что да [доволен результатом первого круга РПЛ]. В наших реалиях, в которых мы прожили сейчас октябрь месяц, с нашими всеми потерями опытных игроков. Но мы живём в наших реалиях, приходится делать такие вещи. Поэтому результат, который команда показала в первом круге, наверное, более чем приемлем. Скажу, что не ожидал», — отметил Карпин.

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