Москва, 23 ноября 2020, 10:19 — REGNUM Поединок российского бойца смешанных единоборств Петра Яна с американцем Алджамейном Стерлингом отменён. Об этом 22 ноября сообщает ТАСС.
«Бой не состоится. Новых дат пока нет. Можно назвать причины отмены боя личными», — приводятся слова источника, близкого к команде Яна.
Ян и Стерлинг должны были провести бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Предполагалось, что он пройдёт 12 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе.
13 июля Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо техническим нокаутом.