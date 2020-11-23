Кёльн, Германия, , 09:21 — REGNUM «Унион» одержал победу над «Кёльном» в матче восьмого тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Униона» голы забили нападающие Тайво Авонийи (27) и Макс Крузе (72). У «Кёльна» точным ударом отметился полузащитник Эйе Скири.

На сегодняшний день «Унион» занимает пятое место в чемпионате Германии, в активе команды 15 очков. «Кёльн» идёт на 17-м месте с тремя очками.

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