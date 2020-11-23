Уфа, , 09:12 — REGNUM Спортсменка их Башкирии Азалия Аминева стала чемпионкой Европы по боксу. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 18-летняя Азалия Аминева победила в первенстве Европы по боксу среди юниорок в весовой категории до 64 кг. Соревнования проходили в Черногории.

Отмечается, что в финале первенства жительница Башкирии победила украинскую спортсменку Марину Стойко. В общекомандном зачёте первенства Европы сборная РФ тоже заняла первое место.

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