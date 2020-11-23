Ливерпуль, Великобритания, , 08:59 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Лестер Сити» в матче девятого тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0.

На 21-й минуте защитник «Лестера» Джонни Эванс срезал мяч в свои ворота. После этого нападающие «Ливерпуля» Диогу Жота (41) и Роберто Фирмино (86) забили ещё по голу.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии, в активе команды 20 очков после девяти туров. «Лестер» идёт на четвёртом месте с 18 очками.

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