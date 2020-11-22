Даллас, США, , 23:41 — REGNUM Центровой Уилли Коули-Стайн заключил двухлетний контракт с «Даллас Маверикс». Сумма соглашение составила 8,2 миллиона долларов, информирует журналист Шэмс Чарания.

27-летний баскетболист ранее отказался подписать новое соглашение на условия опции автоматического продления. Он бы мог заработать 2,28 миллиона долларов с следующем сезоне.

Прошедший чемпионат он разделил между двумя командами, сыграв 41 матч за «Голден Стэйт» и 13 за «Даллас». В среднем Коули-Стайн набирал 7,2 очка и 4,3 подбора за матч.