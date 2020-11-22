Москва, , 22:37 — REGNUM Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев набрал два результативных очка в матче против «Трактора», закончившемся со счетом 5:2 в пользу «милиционеров», в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, форвард смог пересечь отметку в 600 набранных очков в лиге. На его счету 407 результативных передач и 193 гола. Игрок стал вторым по результативности за всю историю КХЛ.

Лучшим бомбардиром лиги является форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, набравший 742 очка.

В КХЛ Шипачев также защищал цвета «Северстали» и СКА.