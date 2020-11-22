Юта, США, , 20:50 — REGNUM Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл подписал новое соглашение с командой. 24-летний баскетболиста договорился о максимальным продлении контракта новичка.

Как сообщает журналист Эдриан Воджнаровски, защитнику гарантированы 163 миллиона долларов по новому пятилетнему контракту, но сумма также может возрасти до 195 миллионов, если результаты игрока по итогу следующего сезона будут соответствовать прописанным в соглашении критериям.

В минувшем сезоне Митчелл провел за «Джаз» 69 матчей, в которых в среднем набирал 24,0 очка, 4,4 подбора и 4,3 передачи.