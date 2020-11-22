Москва, , 15:36 — REGNUM Нападающий казанского хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «АК Барс» Данис Зарипов признан лучшим хоккеистом игрового дня 21 ноября в лиге. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба КХЛ.

Уточняется, что в результате того, что 39-летний хоккеист казанской команды смог набрать 2 (шайба + результативная передача) очка в матче с пекинской командой «Куньлунь», 35,84% болельщиков на странице лиги в соцсети «ВКонтакте» отдали за него свои голоса.

Второе место у латвийского голкипера хельсинской команды «Йокерит» Яниса Калниньша (26,33% голосов), который в матче с клубом «Сочи» сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 20 из 20 бросков по ним.

Третьим среди лучших игроков дня в КХЛ (11,64% голосов) стал канадский форвард ЦСКА Брендан Лайпсик, который набрал 3 (2 шайбы + результативная передача) очка во встрече с минским «Динамо».