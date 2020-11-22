Москва, , 15:36 — REGNUM Поединок за титул чемпиона промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в легчайшем весе с участием российского бойца смешанного стиля (ММА) Петра Яна и представителя США Алджамейна Стерлинга могут перенести. Об этом 22 ноября сообщил источник, слова которого приводит ТАСС.

«Бой может быть перенесен. С визой у Петра все в порядке, есть другие вопросы», — сказал он.

Также источник отметил, что даты данного поединка в настоящее время еще отсутствуют и их не обсуждали.

«Ожидаем решения UFC», — добавил он.

При этом ранее глава промоушена Дэйна Уайт сообщил, что такой бой мог состояться 12 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе.

Отметим, 27-летний Петра Ян имеет в активе 15 побед и одно поражение в ММА, являясь чемпионом UFC в легчайшем весе. У 31-летнего Стерлинга на счету 19 побед и три поражения.