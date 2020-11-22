Лос-Анджелес, США, , 15:36 — REGNUM Защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп подпишет с баскетбольным клубом североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» новый контракт. Об этом 22 ноября сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что новое соглашение между руководством «Лейкерс» и 27-летним баскетболистом рассчитано на срок в три года и общая сумма зарплаты игрока за этот период составит $40 млн.

Отметим, в завершившемся сезоне Кентавиус Колдуэлл-Поуп проводил на паркете в среднем за матч по 25 минут, набирая при этом по 9,3 очка, отдавая по 1,6 передачи и делая по 2,1 подбора.