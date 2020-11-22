Манчестер, Великобритания, , 15:00 — REGNUM Защитник киевского футбольного клуба «Динамо» и украинской футбольной сборной Виталий Миколенко попал в сферу интересов команды «Манчестер Юнайтед» Об этом 22 ноября сообщает YouTube-канал «ТаТоТаке».

Уточняется, что 21-летний футболист может быть арендован командой английской Премьер-лиги с правом его выкупа впоследствии.

При этом текущий контракт защитника с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2025 года, его примерная трансферная стоимость оценивается в €13 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Виталий Миколенко сыграл за свой клуб в 11 матчах и отметился в них одной результативной передачей.