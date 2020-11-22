Барселона, Испания, , 14:25 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике, который получил растяжение связок правого колена в матче десятого тура чемпионата Испании с мадридской командой «Атлетико», может из-за данной травмы пропустить от двух до шести месяцев. Об этом 22 ноября сообщает портал Sport.es.

Также указывается, что степень полученной 33-летним футболистом травмы будет определена после тестов, которые планируется провести 22 ноября. При этом отмечается, что в случае хирургического вмешательства игрок может во время восстановления пропустить от четырех до шести месяцев, а без него — два месяца.

Отметим, Жерар Пике покинул игровое поле на 62-й минуте матча после того, как столкнулся с полузащитником «Атлетико» Анхелем Корреа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что клуб «Атлетико» одержал верх над командой «Барселона» в матче десятого тура испанской Примеры со счетом 1:0.