Милан, Италия, , 14:25 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Марсель» Флорьян Товен может перейти в состав команды «Милан». Об этом 22 ноября сообщает Calciomercato.

Уточняется, что миланский клуб сделал «Марселю» первое предложение по 27-летнему футболисту.

При этом ранее стало известно, что руководство миланской команды достигло с игроком принципиального соглашения. Действующий контракт марсельской команды с нападающим рассчитано до лета 2021 года.

Отметим, Флорьян Товен является выпускником академии «Гренобля» играет в составе «Марселя» с 2016 года, сначала на правах аренды от команды «Ньюкасл Юнайтед», а затем на полноценной основе.