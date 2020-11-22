Лондон, , 13:46 — REGNUM Французский форвард лондонского футбольного клуба «Челси» Оливье Жиру может перейти в один из клубов североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом 22 ноября сообщает The Mirror.

По информации источника, в услугах 34-летнего футболиста заинтересован клуб «Интер Майами», одним из совладельцев которого является известный в прошлом британский футболит Дэвид Бэкхем.

В то же время, возможностью приобретения форварда интересуется команда «Милан», его хотел бы видеть в составе миланской команды ее главный тренер Антонио Конте.

Отметим, в нынешнем сезоне Оливье Жиру принял участие в шести матчах «Челси», в которых забил один мяч.