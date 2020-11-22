Манчестер, Великобритания, , 13:46 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» намерен заключить новое соглашение со своим бразильским нападающим Габриэлом Жезусом. Об этом 22 ноября сообщает Daily Star.

Уточняется, что для того, чтобы 23-летний футболист продолжил играть в составе клуба, руководство «МС» готово в два раза увеличить его теперешнюю зарплату.

В результате этого, по новому соглашению игрок будет получат £150 тыс. в неделю, его текущее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Габриэл Жезус сыграл за «МС» в трех матчах английской Премьер-лили и отметился в них двумя голами.