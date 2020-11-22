Майами, США, , 13:19 — REGNUM Защитник баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Эвери Брэдли перейдет в команду «Майами Хит». Об этом 22 ноября сообщает The Athletic.

По информации источника, 29-летний баскетболист не стал продлевать соглашение со своим нынешним клубом и перешел в статус неограниченно свободного агента.

Также указывается, что соглашение между игроком и «Майами» заключено на срок в два года и по нему зарплата защитника за этот период составит $11,6 млн.

Отметим, Эвери Брэдли не принимал участия в возобновленном сезоне 2019/20 из-за семейных обстоятельств, однако стал чемпионом НБА в составе «Лейкерс».