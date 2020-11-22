Сан-Франциско, США, , 12:33 — REGNUM Испанский центровой Марк Газоль может стать игроком баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом 22 ноября сообщает журналист ESPN Адриан Войнаровски на своей странице в соцсети Twitter.

Также, по информации источника, команда НБА «Торонто Рэпторз», за которую 35-летний баскетболист играл в минувшем сезоне, также предложит игроку новое соглашение.

Отметим, в прошедшем сезоне Марк Газоль сыграл за «Рэпторз» 55 матчей в НБА, в которых в среднем за игру набирал по 7,3 очка, делал по 4 подбора и отдавал по 3,1 передачи.