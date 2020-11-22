Лас-Вегас, США, , 12:34 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Дейвисон Фигейреду победил американского спортсмена Алекс Переса на турнире промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC 255, который проходил в Лас-Вегасе, и этим защитил свой титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Поединок закончился уже в первом раунде, когда бразилец провел своему оппоненту удачный удушающий прием, чем заставил последнего капитулировать

Отметим, данная победа стала 20-й (17 — досрочно) для 32-летнего Дейвисона Фигейреду при одном проигранном поединке. Для 28-летнего Переса данное поражение стало шестым при 24 (12 — досрочно) выигранных боях.