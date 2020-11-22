Манчестер, Великобритания, , 12:27 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» намерен предложить новый контракт своему нападающему Рахиму Стерлингу. Об этом 22 ноября сообщает The Mirror.

По данным источника, руководство манчестерской команды намерено предложить 25-летнему игроку новый контракт до 2025 года, согласно которому его еженедельная зарплата составит £350 тыс.

При этом в «МС» считают, что на то, чтобы футболист остался в клубе, может положительно повлиять решение главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Отметим, в текущем сезоне английской Премьер-лиги Рахим Стерлинг сыграл за «МС» в восьми матчах и отметился в них двумя забитыми мячами и одним голевым пасом.