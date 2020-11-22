Москва, , 11:32 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов, выступающий в боях промоушена Bellator, который был избит 13 ноября в Москве в ходе бытового конфликта, может быть выписан из больницы 23 ноября. Об этом 22 ноября сообщили в команде спортсмена.

«Сергея могут выписать в понедельник», — приводит ТАСС слова представителя команды.

Также представитель уточнил, что на следующей неделе спортсмен намерен провести пресс-конференцию по ситуации, которая сложилась с ним.

При этом ранее стало известно, что медики собирались выписать Харитонова из больницы 20 ноября, однако затем продлили нахождение бойца в медучреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Сергей Харитонов, считает, что примирение с экс-бойцом промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) Адамом Яндиевым, с которым у него 13 ноября произошла драка, невозможно.

Отметим, 14 ноября стало известно, что Адам Яндиев неожиданно напал на 40-летнего Харитонова, в результате чего у последнего был сломан нос, а также диагностировано рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. Харитонов написал заявление в полицию по данному факту, и теперь Яндиеву грозит до двух лет лишения свободы.