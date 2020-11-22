Москва, , 10:31 — REGNUM Свой следующий бой российский боксер Сергея Липинец проведет в феврале или начале марта. Об этом 22 ноября сообщил менеджер спортсмена Алекс Вайсфельд.

«Бой намечается на конец февраля — начало марта. Соперник определится после боя Эррол Спенс — Дэнни Гарсия», — приводит его слова ТАСС.

Также Вайсфельд добавил, что возможен бой между Липинецем и американцем Шоном Портером, однако уточнил, что такой поединок пока находится на стадии переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что поединок с участием российского боксера Сергея Ковалева и представителя Кубы Салливана Барреры может состояться 30 января 2021 года.