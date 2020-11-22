Лас-Вегас, США, , 10:06 — REGNUM Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила представительницу Бразилии Дженнифер Майю в поединке, на кону в котором был ее титул чемпионки промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в наилегчайшем весе у женщин, на турнире UFC 255 в Лас-Вегасе.

По итогам всех пяти заявленных раундов все судьи единогласным решением отдали победу представительнице Киргизии.

Отметим, данная победа стала 20-й в ММА для 32-летней Валентины Шевченко при трех поражениях. Для Дженнифер Майи это поражение стало седьмым в ММА при 18 выигранных поединках.

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