Москва, , 09:54 — REGNUM Поединок с участием российского боксера Сергея Ковалева и представителя Кубы Салливана Барреры может состояться 30 января 2021 года. Об этом 21 ноября сообщает журналист издания The Athletic Майк Коппинджер на своей странице в соцсети Twitter.

При этом место проведения такого боя не сообщается. Ранее поединок между Ковалевым и Баррерой должен был состояться 25 апреля текущего года в США, однако он был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Отметим, в настоящее время в активе 37-летнего Сергея Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. У 38-летнего Салливана Барреры 22 победы (14 нокаутом) и три проигранных боя.