Атланта, США, , 09:27 — REGNUM Разыгрывающий защитник Рэджон Рондо станет игроком баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс». Об этом 21 ноября сообщает журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, соглашение между 34-летним баскетболистом и клубом будет рассчитано на два года и, согласно ему, зарплата игрока за этот период составит $15 млн.

При это ранее защитник отказался от продления контракта с командой «Лос-Анджелес Лейкерс», где ему прилагали продлить на один сезон соглашение за $2,69 млн зарплаты, и стал неограниченно свободным агентом.

Отметим, в минувшем сезоне в составе «Лейкерс» в регулярном сезоне набирал в среднем за игру по 7,1 очка, отдавал по 5,0 передачи и делал 3,0 подбора. В 16 матчах плей-офф набирал по 8,9 очка, отдавал по 6,6 передачи и делала по 4,3 подбора. При этом в шестом матче финальной серии НБА, когда «Лейкерс» обыграли команду «Майами Хит» и стали чемпионами, он набрал 19 очков.