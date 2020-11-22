Лас-Вегас, США, 22 ноября 2020, 09:22 — REGNUM Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Антонина Шевченко одержала досрочную победу над представительницей Бразилии Ариане Липски на турнире промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC 255, который проходил в Лас-Вегасе.
Поединок закончился во втором раунде, когда Антонина Шевченко, являющаяся сестрой чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе Валентины Шевченко, победила бразильянку техническим нокаутом.
Отметим, данная победа стала восьмой для Антонины Шевченко в ММА при двух поражениях.