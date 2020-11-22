Манчестер, Великобритания, , 09:09 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» обыграл команду «Вест-Бромвич» в матче девятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Игра прошла на поле манчестерского стадиона «Олд Траффорд» и закончилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного в матче мяча стал португальский полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш, который удачно реализовал назначенный в ворота «Вест-Бромвича» одиннадцатиметровый удар на 56-й минуте встречи.

Отметим, по итогам матча в активе «МЮ» стало 13 очков, что позволило клубу подняться на девятое место турнирной таблицы АПЛ. У «Вест-Бромвича» 3 очка и восемнадцатое место.