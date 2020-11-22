Манчестер, Великобритания, 22 ноября 2020, 09:09 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» обыграл команду «Вест-Бромвич» в матче девятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
Игра прошла на поле манчестерского стадиона «Олд Траффорд» и закончилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.
Автором единственного в матче мяча стал португальский полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш, который удачно реализовал назначенный в ворота «Вест-Бромвича» одиннадцатиметровый удар на 56-й минуте встречи.
Отметим, по итогам матча в активе «МЮ» стало 13 очков, что позволило клубу подняться на девятое место турнирной таблицы АПЛ. У «Вест-Бромвича» 3 очка и восемнадцатое место.