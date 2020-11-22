Мадрид, , 08:23 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Атлетико» одержал верх над командой «Барселона» в матче десятого тура испанской Примеры.

Игра состоялась на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде и закончилась в пользу хозяев с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного в матче гола стал бельгийский полузащитник «Атлетико» Янник Карраско, который отличился в компенсированное к первому тайму игровое время (45+3-я минута).

Отметим, по итогам встречи в активе «Атлетико стало 20 очков, что позволяет клубу находиться на втором месте в турнирной таблице Примеры. У «Барселоны» 11 очков и десятая строчка.