Турин, Италия, , 09:09 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» переиграл команду «Кальяри» в матче восьмого тура Серии А чемпионата Италии.

Игра прошла на поле стадиона «Альянц — Ювентус» в Турине и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Окончательный счет матча был определен еще по окончании первого тайма, в котором оформил дубль (38-я и 42-я минуты) португальский форвард «Ювентуса» Кришитану Роналду.

Отметим, по итогам встречи в активе «Ювентуса» стало 16 очков, что позволило ему подняться на вторую строчку в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Кальяри» 10 очков и одиннадцатое место.