Москва, , 22:08 — REGNUM Тульский «Арсенал» в выездном матче пятнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил московскому «Локомотиву». Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла 21 ноября на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

Героем встречи в составе хозяев поля стал Антон Миранчук, который на 71-й минуте с пенальти забил единственный мяч.

Отметим, что после пятнадцати матчей в чемпионате России московский «Локомотив» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Футболисты «Арсенала», в активе которых 13 баллов, находятся на двенадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в выездном матче пятнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на «Ахмат-Арене» в Грозном и завершилась со счётом 2:2.

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