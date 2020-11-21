Москва, , 21:03 — REGNUM Футболисты московского «Динамо» в выездном матче пятнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью со столичным «Спартаком». Встреча, завершившаяся со счётом 1:1, прошла 21 ноября на стадионе «Открытие-Арена» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Роман Зобнин. У гостей мяч забил Дмитрий Скопинцев.

Отметим, что после пятнадцати матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Футболисты «Динамо», в активе которых 27 баллов, находятся на четвертой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в выездном матче пятнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на «Ахмат-Арене» в Грозном и завершилась со счётом 2:2.

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